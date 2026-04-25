RI Terapkan Survival Mode di Tengah Tekanan Global

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi mengatakan di tengah konflik di Timur Tengah ini, pemerintah menerapkan 'survival mode' atau mode bertahan.

Purbaya menjelaskan 'survival mode' berarti pemerintah harus mengoptimalkan seluruh sumber daya dan peluang yang tersedia.

Hal itu dilakukan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, tanpa ruang untuk kebijakan yang tidak efektif.

“Artinya kami enggak boleh main-main lagi. Artinya kalau kamj enggak ada ruang, atau enggak ada luxury untuk bermain-main lagi dengan segala peluang yang kami bisa buat,” kata Purbaya dalam taklimat media di Jakarta, Jumat (24/4).

Kebijakan fiskal dan program ekonomi harus dijalankan secara serius dan terukur agar tidak menimbulkan risiko bagi perekonomian nasional.

Dalam kerangka tersebut, Purbaya memastikan akan memaksimalkan seluruh instrumen yang berada di bawah kewenangan Kementerian Keuangan untuk memastikan program berjalan efektif dan terpantau dengan baik.

Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi.

Melalui beleid tersebut, pemerintah membentuk satuan tugas (satgas) yang bertugas mengawal percepatan program, termasuk mengatasi hambatan (debottlenecking) dalam implementasi kebijakan.