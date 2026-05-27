Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Ria Ricis Sayang sama Hewan Kurbannya yang Bernama Macan

Rabu, 27 Mei 2026 – 16:29 WIB
Ria Ricis Sayang sama Hewan Kurbannya yang Bernama Macan - JPNN.COM
Ria Ricis saat hendak melihat hewan kurbannya disembelih, di kawasan Kebagusan, Jakarta Selatan, Rabu (27/5). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com - BOGOR - YouTuber Ria Ricis berkurban tiga ekor sapi pada Iduladha tahun ini.

Dia mengungkapkan bahwa satu ekor sapi disembelih di Pesantren sang kakak, Oki Setiana Dewi.

Lalu satu ekor lainnya di sebuah pesantren kawasan Bogor, Jawa Barat.

Baca Juga:

Sementara itu, satu ekor sapi lainnya disembelih di Masjid Jami Nurul Huda, Kebagusan, Jakarta Selatan, yang berada dekat kediamannya.

Ria Ricis pun turun langsung ke masjid dekat kediamannya itu, untuk melihat penyembelihan hewan kurbannya tersebut bersama putrinya, Moana.

"Alhamdulillah tadi banyak warga, tetangga, dan teman-teman aku juga ngumpul karena memang aku sama tetangga-tetangga aku cukup kenal dan cukup dekat, karena kami sering ketemu. Karena aku juga sering ngiter di Kebagusan," ujar Ria Ricis di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu (27/5).

Baca Juga:

YouTuber 30 tahun itu mengaku sempat menangis saat melihat proses hewan kurbannya disembelih.

Melihat sang ibu menangis, Moana pun tak kuasa ikut menahan tangis.

YouTuber Ria Ricis mengaku sudah merasa sayang dengan sapi tersebut. Moana pun tak kuasa ikut menahan tangis.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   ria ricis  kurban  Iduladha  YouTuber 
BERITA RIA RICIS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp