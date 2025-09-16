Rian/Yeremia Debut, Simak Jadwal Wakil Indonesia di Babak Pertama China Masters 2025

Selasa, 16 September 2025 – 08:10 WIB

jpnn.com - Pasangan Muhammad Rian Ardianto/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan akan melakoni debut pada ajang China Masters 2025.

Rangkaian babak pertama turnamen BWF Super 750 itu akan digelar di Shenzen Arena, Selasa (16/9/2025) mulai pukul 09.00 WIB.

Rian/Yeremia sudah ditunggu lawan tangguh yaitu ganda putra Malaysia Goh Sze Fei/Nur Izzuddin, yang pernah menduduki peringkat pertama dunia. Laga ini diprediksi menjadi ujian berat bagi pasangan Indonesia.

Dari sektor ganda putra, Indonesia juga menurunkan Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri serta Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani.

Fajar/Fikri yang baru saja menjuarai China Open 2025 akan berhadapan dengan wakil tuan rumah, Huang Di/Liu Yi.

Sementara itu, Sabar/Reza kembali menantang ganda putra Jepang Takuro Hoki/Yugo Kobayashi, yang mereka kalahkan di Hong Kong Open 2025 dengan skor 20-22, 21-18, 21-17.

Wakil Merah Putih lainnya yang akan tampil ialah Putri Kusuma Wardani menghadapi tunggal putri Taiwan Chiu Pin Chan serta Lanny Tria Mayasari/Amallia Cahaya Pratiwi melawan ganda putri peraih perak Olimpiade Paris 2024, Liu Sheng Shu/Tan Ning (China).

Seluruh pertandingan 32 besar China Masters 2025 bisa disaksikan Sobat Negeriku secara streaming di Vidio.com.(bwf/mcr16/jpnn)