Riau Berdoa: Kebersamaan Lintas Agama untuk Aceh, Sumut, dan Sumbar

jpnn.com, PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau menggelar doa bersama untuk masyarakat Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang sedang menghadapi bencana banjir bandang dan tanah longsor yang menelan banyak korban jiwa.

Doa bersama digelar di halaman Kantor Gubernur Riau dan dihadiri para tokoh agama dari berbagai keyakinan.

Doa bersama ini dilakukan atas arahan langsung Plt Gubernur Riau SF Hariyanto, sebagai wujud kebersamaan masyarakat Bumi Lancang Kuning dalam memberikan dukungan moral kepada daerah-daerah tetangga yang tengah mengalami musibah.

Plt Gubri SF Hariyanto menyampaikan bahwa Riau tidak hanya hadir melalui bantuan logistik, tetapi juga melalui kekuatan spiritual. Oleh karena itulah, berbagai tokoh-tokoh lintas agama dihadirkan untuk memberi doa untuk tiga wilayah di Sumatra.

"Alhamdulillah, pada pagi hari ini kami melaksanakan doa bersama dalam rangka mendoakan saudara-saudara kita yang lagi tertimpa musibah di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh," katanya di Kantor Gubernur Riau, Pekanbaru, Jumat (12/12/2025).

Doa bersama ini melibatkan seluruh umat agama, mulai Islam, Kristen, Hindu, Buddha, hingga Konghucu. Melalui hal ini juga menunjukkan bahwa solidaritas kemanusiaan bersatu di Provinsi Riau.

"Inilah kepedulian kita sesama umat. Jadi, kita ini bersatu. Kita doakan semoga di Indonesia kita dijauhi dari bala, dari marabahaya semuanya," ucapnya.

Selain itu, Provinsi Riau telah mengirim berbagai bantuan logistik bagi masyarakat di tiga wilayah yang terdampak musibah. Donasi tersebut datang mulai dari ASN Pemprov Riau, jajaran forkopimda, dan uluran tangan masyarakat.