Riau Berpotensi Diguyur Hujan Sore hingga Dini Hari, Waspada untuk Pekanbaru

jpnn.com, PEKANBARU - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Pekanbaru memprakirakan cuaca di Provinsi Riau pada Senin (18/5/2026) didominasi kondisi udara kabur hingga cerah berawan pada pagi hari.

Namun, potensi hujan diprediksi meningkat pada sore hingga dini hari di sejumlah wilayah.

Forecaster on duty BMKG Pekanbaru Yasir P mengatakan pada pagi hari hujan dengan intensitas ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bengkalis, Siak dan Kepulauan Meranti.

Memasuki siang hari, kondisi cuaca di sebagian besar wilayah Riau diprakirakan cerah berawan hingga berawan.

Sementara itu, pada sore hingga malam hari hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diprediksi mengguyur sejumlah daerah, di antaranya Kabupaten Rokan Hulu, Kampar, Bengkalis, Siak, Pelalawan, Indragiri Hulu, Kuantan Singingi serta Kota Pekanbaru.

Sedangkan pada dini hari, cuaca diprakirakan berkabut hingga berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hilir, Rokan Hulu, Bengkalis dan Kota Dumai.