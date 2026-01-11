Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Riau

Riau Cetak Rekor Dunia, Suguhkan Tari Zapin Meskom dengan 6 Ribu Peserta

Minggu, 11 Januari 2026 – 21:56 WIB
Riau Cetak Rekor Dunia, Suguhkan Tari Zapin Meskom dengan 6 Ribu Peserta - JPNN.COM
Plt Gubernur Riau SF Haryanto menerima pelakat event Bersatu Dalam Gerak Zapin Lestarikan Budaya Melayu" yang melibatkan 6 ribu penari dan ditetapkan mencetak rekor dunia. Foto: Dokumentasi Diskominfo Riau

jpnn.com, PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melalui Badan Kerja Sama Organisasi Wanita (BKOW) sukses melaksanakan pertunjukan massal Tari Zapin Meskom yang berlangsung di Jalan Gajah Mada Kota Pekanbaru, Minggu (11/1/2026).

Mengangkat tema 'Bersatu Dalam Gerak Zapin Lestarikan Budaya Melayu', kegiatan ini melibatkan 6 ribu penari dan ditetapkan sebagai rekor dunia.

Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto menyebutkan hal ini menjadi suatu kebanggaan.

Baca Juga:

Menurutnya, di tengah modernitas tidak semua daerah yang masih berdiri dengan budayanya, namun hal itu tidak berlaku di Provinsi Riau.

"Riau memilih jalan yang berbeda. Kami memilih untuk maju tanpa tercerabut, berkembang tanpa meninggalkan akar, dan membangun tanpa mengorbankan nilai," kata SF Hariyanto.

Tari Zapin ini dikatakan SF Hariyanto merupakan wujud disiplin, kekompakan, dan adab yang diterjemahkan dalam langkah kaki.

Baca Juga:

Zapin mengajarkan kebersamaan lebih penting daripada menonjolkan diri dan keindahan lahir dari keteraturan.

"Begitu pula kebaya labuh kekek yang dikenakan hari ini. Di saat dunia berlomba-lomba menampilkan kebebasan tanpa batas, perempuan Melayu Riau justru menunjukkan bahwa kehormatan adalah kekuatan, bukan kelemahan," ungkapnya.

Riau mencetak rekor dunia dengan menyuguhkan Tari Zapin Meskom dengan 6 ribu peserta yang berlangsung di Jalan Gajah Mada, Kota Pekanbaru, Minggu (11/1)

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Rekor Dunia  tari zapin  tari zapin meskom  Riau  Pemprov riau  BKOW 
BERITA REKOR DUNIA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp