Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Riau

Riau Siap Siaga Menghadapi Karhutla 2026

Kamis, 05 Maret 2026 – 13:29 WIB
Riau Siap Siaga Menghadapi Karhutla 2026 - JPNN.COM
Apel Kesiapsiagaan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Nasional 2026 di Provinsi Riau. Foto:Source for JPNN.

jpnn.com, PEKANBARU - Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah dan unsur terkait menggelar Apel Kesiapsiagaan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Nasional 2026 di Provinsi Riau.

Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen bersama dalam pencegahan karhutla, khususnya di wilayah yang selama ini rawan kebakaran.

Apel yang berlangsung di Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, Kamis (5/3/2026), dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) RI, Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago.

Baca Juga:

Kegiatan tersebut diikuti Plt Gubernur Riau SF Hariyanto, jajaran TNI/Polri, BPBD, serta berbagai unsur pemerintah daerah dan pihak swasta yang terlibat dalam upaya penanggulangan karhutla.

Dalam amanatnya, Menko Polkam Djamari Chaniago menegaskan bahwa apel kesiapsiagaan ini merupakan langkah strategis untuk memastikan seluruh pihak siap menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan, terutama di Provinsi Riau.

Ia mengingatkan pentingnya menjaga hubungan yang selaras antara manusia dan alam.

Baca Juga:

Menurutnya, setiap tindakan manusia terhadap lingkungan akan berdampak langsung pada kehidupan di masa mendatang.

“Kami perlu mengingatkan lagi bahwa alam akan bereaksi sesuai dengan aksi yang kita lakukan. Begitu juga sebaliknya, aksi yang kita lakukan akan menunjukkan bagaimana alam bereaksi kepada kita,” ujarnya.

Djamari menekankan bahwa kesadaran untuk berbuat baik terhadap alam harus menjadi dasar dalam setiap kebijakan maupun tindakan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Apel Siaga Karhutla  Riau  kebakaran hutan dan lahan  karhutla 
BERITA APEL SIAGA KARHUTLA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp