JPNN.com - Nasional - Hukum

Ribka PDIP Siap Menghadapi Laporan ARAH di Bareskrim

Kamis, 13 November 2025 – 14:35 WIB
Ketua DPP PDIP Ribka Tjiptaning. Foto: Fathan/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan Ribka Tjiptaning mengaku akan menghadapi dan tak kabur menyikapi laporan Aliansi Rakyat Anti-Hoaks (ARAH) ke Bareskrim.

"Siap hadapi," kata Ribka saat dihubungi, Kamis (13/11).

Diketahui, ARAH melaporkan Ribka terkait pernyataan wanita bergelar dokter itu yang menolak Presiden kedua RI Soeharto sebagai pahlawan.

Baca Juga:

Komunitas itu membuat laporan berdasarkan pernyataan Ribka yang menolak Soeharto di media, termasuk TikTok sejak 28 Oktober 2025. 

ARAH menduga Ribka melanggar Pasal 28 juncto Pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Ribka menduga empat hal yang bisa menjadi dasar ARAH melaporkan aktivis prodemokrasi itu ke Bareskrim Polri.

Baca Juga:

"Bisa lucu-lucuan, bisa ancaman, bisa ketidaktauan, bisa unsur menjilat," ujar dia.

Namun, eks Ketua Komisi IX DPR RI itu mengaku belum tahu soal kemungkinan DPP PDIP memberikan bantuan hukum terkait aduan ARAH.

Ketua DPP PDI Perjuangan Ribka Tjiptaning menduga empat hal yang bisa menjadi dasar ARAH membuat laporan ke Bareskrim Polri.

TAGS   PDIP  Ribka Tjiptaning  Bareskrim  PDI Perjuangan  Soeharto  soeharto pahlawan nasional 
