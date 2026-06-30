Ribka: Pemerintah Pusat-Daerah Harus Bertanggung Jawab Atas Intimidasi dr Icha

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning, mengecam keras dugaan intimidasi yang dialami oleh dr. Eliza Princila Utami Pakaenoni atau dr. Icha oleh tiga oknum anggota DPRD Timor Tengah Utara (TTU).

Ribka menyoroti lemahnya perlindungan terhadap tenaga kesehatan di Indonesia dan mendesak agar kasus ini diusut tuntas.

Menurut Ribka, insiden ini menjadi cermin buruknya perlindungan negara terhadap para dokter yang sedang menjalankan tugas pengabdiannya.

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Dia menilai tidak ada alasan bagi siapa pun, terutama pejabat publik, untuk melakukan tindakan arogan yang dapat mengancam psikis tenaga medis.

"Harusnya pemerintah pusat juga daerah ikut bertanggung jawab. Pemerintah harus melindungi. Dokter mengabdi kok malah diintimidasi," ujar Ribka dalam pernyataannya yang diterima pada Senin (29/6).

Lebih lanjut, politikus senior yang akrab disapa Ning itu menekankan bahwa tindakan intimidasi terhadap tenaga kesehatan merupakan pelanggaran serius yang tidak bisa ditoleransi.

Dia meminta agar para pelaku diberikan sanksi seberat-beratnya, baik secara hukum maupun kode etik, guna memberikan efek jera.

"Arogansi para pejabat seperti itu harus diberi sanksi seberat-beratnya," tegas Ribka.