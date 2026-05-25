Ribuan Anak Muda Ramaikan Extrajoss Ultimate Takeover Makassar

jpnn.com - MAKASSAR - Setelah sukses digelar di Jakarta, Bandung, dan Medan, ajang Extrajoss Ultimate Takeover kini hadir di Kota Makassar dan menyedot perhatian ribuan masyarakat.

Bertempat di kawasan Jalan Jenderal Sudirman dengan panggung utama di Monumen Mandala, acara ini berlangsung meriah dalam momentum car free day (CFD) dan menjadi wadah ekspresi komunitas serta kreativitas anak muda.

"Makassar dipilih sebagai lokasi karena karakter anak mudanya yang aktif dan ekspresif," kata Head of Marketing, Media, and Consumer Insight Kalbe Consumer Health, Arwin Nugraha Hutasoit, Senin (25/5).

Kehadiran Extrajoss Ultimate Takeover Makassar menghadirkan pengalaman berbeda di ruang publik dengan menggabungkan parade komunitas, musik, dan aktivitas interaktif yang energik.

Sejak pagi, kawasan CFD Makassar sudah dipadati pengunjung yang antusias mengikuti berbagai rangkaian acara.

“Makassar punya energi yang sangat kuat. Kota ini hidup dengan kreativitas komunitasnya, mulai dari musik, olahraga ekstrem, sampai budaya nongkrong yang sangat cair dan terbuka. Karena itu, Extrajoss Ultimate Takeover sangat cocok hadir di tengah denyut kota ini,” ujarnya.

Antusiasme warga terlihat sejak dimulainya parade komunitas yang mengelilingi pusat kota.

Berbagai komunitas turut ambil bagian, mulai dari komunitas lari dan jalan santai seperti Chaosdivisionx, Jalan Bareng Makassar, dan Believe Runners, hingga komunitas urban seperti Makassar BMX, skateboarding, inline skate, parkour, hingga hiphop freestyle.