Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Ribuan Anak Muda Ramaikan Extrajoss Ultimate Takeover Makassar

Senin, 25 Mei 2026 – 14:10 WIB
Ribuan Anak Muda Ramaikan Extrajoss Ultimate Takeover Makassar - JPNN.COM
Ribuan anak muda meramaikan Extrajoss Ultimate Takeover Makassar dalam momentum car free day (CFD). Foto dokumentasi Extrajoss

jpnn.com - MAKASSAR - Setelah sukses digelar di Jakarta, Bandung, dan Medan, ajang Extrajoss Ultimate Takeover kini hadir di Kota Makassar dan menyedot perhatian ribuan masyarakat.

Bertempat di kawasan Jalan Jenderal Sudirman dengan panggung utama di Monumen Mandala, acara ini berlangsung meriah dalam momentum car free day (CFD) dan menjadi wadah ekspresi komunitas serta kreativitas anak muda.

"Makassar dipilih sebagai lokasi karena karakter anak mudanya yang aktif dan ekspresif," kata Head of Marketing, Media, and Consumer Insight Kalbe Consumer Health, Arwin Nugraha Hutasoit, Senin (25/5).

Baca Juga:

Kehadiran Extrajoss Ultimate Takeover Makassar menghadirkan pengalaman berbeda di ruang publik dengan menggabungkan parade komunitas, musik, dan aktivitas interaktif yang energik.

Sejak pagi, kawasan CFD Makassar sudah dipadati pengunjung yang antusias mengikuti berbagai rangkaian acara.

“Makassar punya energi yang sangat kuat. Kota ini hidup dengan kreativitas komunitasnya, mulai dari musik, olahraga ekstrem, sampai budaya nongkrong yang sangat cair dan terbuka. Karena itu, Extrajoss Ultimate Takeover sangat cocok hadir di tengah denyut kota ini,” ujarnya.

Baca Juga:

Antusiasme warga terlihat sejak dimulainya parade komunitas yang mengelilingi pusat kota.

Berbagai komunitas turut ambil bagian, mulai dari komunitas lari dan jalan santai seperti Chaosdivisionx, Jalan Bareng Makassar, dan Believe Runners, hingga komunitas urban seperti Makassar BMX, skateboarding, inline skate, parkour, hingga hiphop freestyle.

Ribuan anak muda meramaikan Extrajoss Ultimate Takeover Makassar dalam momentum car free day (CFD)

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   anak muda Makassar  Extrajoss Ultimate Takeover  Extrajoss Ultimate Takeover Makassar  Anak muda  car free day  extrajoss 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp