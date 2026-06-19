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JPNN.com - Nasional

Ribuan Aparat Dikerahkan, Demonstran Diingatkan Jangan Anarkistis

Jumat, 19 Juni 2026 – 09:04 WIB
Ribuan Aparat Dikerahkan, Demonstran Diingatkan Jangan Anarkistis - JPNN.COM
Personel polisi menaiki motor untuk pengamanan unjuk rasa mahasiswa di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Jumat (12/6/2026). ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin/bar

jpnn.com - Kepolisian mengerahkan 4.263 personel gabungan untuk mengamankan unjuk rasa di lima titik di wilayah Jakarta Pusat (Jakpus).

"Pelayanan aksi unjuk rasa wilayah Jakarta Pusat sebanyak 4.263 personel gabungan (Polda, Polres, Polsek jajaran)," kata Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat Iptu Erlyn Sumantri di Jakarta, Jumat (19/6/2026).

Iptu Erlyn menjelaskan ribuan personel gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polsek jajaran disiagakan untuk mengawal jalannya unjuk rasa tersebut agar berlangsung aman dan tertib.

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Massa demo dijadwalkan turun di lima titik, yakni Silang Selatan Monas, DPR/MPR, Bundaran Hotel Indonesia (HI), Tugu Tani, dan Kementerian Keuangan.

Menurut jadwal, aksi pertama digelar oleh Dewan Pengurus Nasional Tani Merdeka Indonesia di kawasan Cawan Selatan Monas, Gambir, yang dimulai pukul 09.00 WIB.

Selanjutnya, massa dari Kepresma Universitas Trisakti dijadwalkan menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR mulai pukul 10.00 WIB.

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Kemudian pada pukul 11.00 WIB, Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia dijadwalkan berunjuk rasa di kawasan Bundaran HI.

Sementara itu, Gabungan Mahasiswa dan Pemuda Nusantara dijadwalkan menggelar unjuk rasa di dua lokasi, yakni Tugu Tani serta Kementerian Keuangan, dan dimulai serempak pada pukul 13.00 WIB.

Kepolisian mengerahkan 4.263 personel gabungan untuk mengamankan unjuk rasa di lima titik di wilayah Jakarta Pusat. Demonstran diingatkan jangan anarkistis.

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TAGS   Demonstran  Aparat  Polisi  Anarkistis  DPR  Demo 
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