Ribuan Bunda Ojol Terima Bantuan Menjelang Ramadan di Surabaya

jpnn.com, SURABAYA - Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Timur menggelar kegiatan bertajuk Marhaban ya Ramadan di kawasan Islamic Center Surabaya, Selasa (17/2/2026).

Program ini menjadi bagian dari syiar sekaligus wujud kepedulian kepada para pejuang ekonomi keluarga menjelang bulan suci.

Sebanyak 1.305 peserta ambil bagian dalam kegiatan tersebut, terdiri atas 850 pengemudi ojek daring perempuan (Bunda Ojol) dan 455 jemaah pengajian binaan Masjid Raya Islamic Center.

Rangkaian acara meliputi pawai keliling wilayah Dukuh Pakis hingga penyerahan bantuan pangan berupa paket sembako kepada peserta.

Pimpinan BAZNAS RI Bidang SDM, Keuangan, dan Umum sekaligus Pembina dan Supervisi Wilayah Jawa Timur, Nur Chamdani, menegaskan bahwa program ini sejalan dengan filosofi Jawa “Wong Cilik Iso Gumuyu” atau rakyat kecil bisa tersenyum.

“Zakat menguatkan Indonesia. Kehadiran kami di seluruh pelosok negeri, dari Sumatra hingga Papua, adalah bentuk pertanggungjawaban kepada muzaki dan mustahik agar dampaknya benar-benar terasa,” ujarnya.

Dia menambahkan, kegiatan jelang Ramadan ini telah rutin digelar di berbagai daerah.

“Tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah untuk memberikan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi para Bunda Ojol dan jemaah pengajian dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadan,” kata Nur Chamdani.