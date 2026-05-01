Ribuan Buruh Memadati Monas, May Day 2026 Penuh Hiburan

Jumat, 01 Mei 2026 – 08:10 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Ribuan buruh mulai memadati area Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, untuk peringatan Hari Buruh 2026, Jumat (1/5).

Mereka memakai kaus dengan berbagai warna dan beragam tulisan May Day 2026, Hari Buruh, dan lain-lain.

Para buruh juga membawa bendera KSPSI (Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia), KSPN (Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara), FSPMI (Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia), hingga PPMI (Perlindungan Pekerja Migran Indonesia).

Peringatan Hari Buruh kali ini sedikit berbeda, salah satunya lantaran sudah disediakan panggung besar yang akan diisi banyak hiburan musik mulai dari band Kotak, Tipe-x, Ndarboy Genk, hingga Nassar.

Sejumlah personel TNI dan Polri juga terlihat siaga di lokasi sekitar Monas.

Presiden Prabowo Subianto juga dijadwalkan hadir di panggung pada pukul 08.00 WIB.

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan akan ada 50 ribu buruh yang berkumpul di Monas pada hari ini.

Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari mengatakan kehadiran Presiden Prabowo sebagai bentuk komitmen mendukung buruh.