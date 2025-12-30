Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Ribuan Calon PPPK Paruh Waktu Siapkan Aksi Besar-besaran, Pemicunya soal Gaji

Selasa, 30 Desember 2025 – 14:56 WIB
Ribuan Calon PPPK Paruh Waktu Siapkan Aksi Besar-besaran, Pemicunya soal Gaji - JPNN.COM
Ilustrasi PPPK Paruh Waktu. Foto: dok.JPNN.com

jpnn.com, SURABAYA - Ribuan calon PPPK paruh waktu di provinsi Jawa Timur (Jatim) bakal turun ke jalan.

Mereka menyiapkan aksi besar-besaran untuk mengepung Gedung Grahadi.

Ketua Aliansi R2 R3 Jatim Faisol Mahardika mengatakan, sekitar 7000 orang akan ikut meramaikan aksi tersebut.

Baca Juga:

Mereka calon PPPK paruh waktu dari berbagi unit kerja di Provinsi Jatim.

"Aksi ini sebetulnya desakan dari para calon PPPK Paruh waktu, dan hasil zoom saya bersama para calon PPPK Paruh Waktu se-Jawa Timur semalam pukul 20:00 WIB," kata Faisol kepada JPNN, Selasa (30/12).

Guru honorer yang juga ketua umum Aliansi Gabungan R2 R3 Indonesia ini menambahkan, calon PPPK paruh waktu memutuskan turun ke jalan karena khawatir kebijakan gubenur soal penggajian tidak dijalankan dengan baik di lapangan.

Baca Juga:

Itu karena tidak ada regulasi yang menjamin janji Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dilaksanakan satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

"Bu Gubernur janji gaji PPPK paruh waktu lebih tinggi dari honorer, tetapi apakah benar direalisasikan karena tidak ada surat edarannya," ujar Faisol.

Ribuan calon PPPK Paruh Waktu di Jatim menyiapkan aksi besar-besaran, pemicunya soal gaji

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   calon PPPK  PPPK Paruh Waktu  PPPK  Faisol Mahardika  Khofifah Indar Parawansa  aksi besar-besaran  Jatim  Gaji PPPK Paruh Waktu  honorer 
BERITA CALON PPPK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp