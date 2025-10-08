Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah

Ribuan Dapur MBG di Jabar Belum Kantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi

Rabu, 08 Oktober 2025 – 16:30 WIB
Ilustrasi - Pekerja sedang mengemas paket makan siang di dapur MBG Kota Bandung. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - Wakil Gubernur Jawa Barat (Wagub Jabar) Erwan Setiawan mengungkapkan ribuan jumlah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jabar belum seluruhnya mengantongi sertifikasi laik hygiene sanitasi (SLHS).

Dari total dapur MBG di Jabar sebanyak 2.500, angkanya baru 10 – 20 persen yang sudah mengantongi SLHS.

“Saya yakin belum semua, bahkan mungkin baru 10 – 20 persen yang sudah memiliki sertifikasi tersebut,” kata Erwan ditemui usai kegiatan Adminduk Prima, di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (8/10/2025).

Ia menilai, SLHS penting dimiliki SPPG guna menjamin mutu sajian MBG yang diproduksi. Dengan sertifikat itu, diharapkan kejadian keracunan makanan tidak terulang.

Oleh karena itu Pemprov Jabar, bersama Badan Gizi Nasional (BGN) berencana mengumpulkan semua SPPG termasuk ahli gizi hingga tim pengawas kualitas di Jawa Barat dalam waktu dekat.

Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya evaluasi menyeluruh, termasuk untuk memastikan kepemilikan SLHS.

Selain itu, hal ini merupakan bagian dari evaluasi menyeluruh, menyusul maraknya keracunan massal siswa diduga usai menyantap sajian Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jawa Barat.

Erwan menuturkan, saat ini pihaknya masih melakukan persiapan untuk pertemuan tersebut terutama terkait tempatnya.

Dari 2.500-an total dapur MBG atau SPPG di Jawa Barat, baru 10 - 20 persen yang sudah mengantongi sertifikasi laik higiene sanitasi (SLHS).

