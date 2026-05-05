Ribuan Delegasi Hadiri Indonesia Miner 2026, Ini yang Dibahas

jpnn.com, JAKARTA - Forum pertambangan internasional Indonesia Miner 2026 pada edisi keenam dihadiri lebih dari 1.800 delegasi dari berbagai negara.

Dalam forum yang berlangsung mulai 5-7 Mei 2026, delegasi berkumpul untuk membahas masa depan industri pertambangan yang semakin dinamis.

Managing Director Indonesia Miner, Dimas Abdillah mengatakan bahwa peningkatan jumlah peserta tahun ini menunjukkan pentingnya forum tersebut sebagai wadah kolaborasi di industri pertambangan.

“Tahun ini kami melihat bukan hanya peningkatan jumlah partisipasi, tetapi juga konsistensi dukungan dari perusahaan dan delegasi yang kembali berpartisipasi. Hal ini menunjukkan pentingnya Indonesia Miner sebagai platform untuk bertemu, bertukar perspektif, dan memperkuat kolaborasi di industri ini,” ungkap Dimas, Selasa (5/5).

Kegiatan yang mengusung tema 'Mining with Meaning: Driving Progress through Responsibility and Intelligence' itu menjadi ruang pertemuan bagi pelaku industri, regulator, investor, dan penyedia teknologi untuk bertukar gagasan mengenai berbagai tantangan dan peluang di sektor pertambangan global maupun nasional.

Dimas mengatakan, industri pertambangan Indonesia saat ini tengah memasuki fase transformasi. Perubahan lanskap global, tuntutan transisi energi, serta tantangan operasional di lapangan mendorong pelaku industri untuk semakin adaptif.

"Dalam konteks tersebut, penguatan posisi Indonesia dalam rantai pasok mineral global menjadi salah satu agenda penting yang terus didorong," jelasnya.

Dimas menambahkan, penyelenggaraan tahun ini menghadirkan format baru yang lebih terbuka dan kolaboratif.