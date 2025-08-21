Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Lingkungan

Ribuan Desa Masih Tanpa Listrik, Dorong Pembangkit Mandiri dari EBT Perdesaan

Kamis, 21 Agustus 2025 – 07:47 WIB
Ribuan Desa Masih Tanpa Listrik, Dorong Pembangkit Mandiri dari EBT Perdesaan - JPNN.COM
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto dalam Nusantara Energy Forum 2025 di NT Tower, Jakarta Timur, pada Rabu (20/8). Foto: Dok. Kemendes

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto mengungkapkan hingga saat ini belum semua wilayah perdesaan terjangkau listrik.

Menurutnya, harus ada langkah konkret untuk mengatasi persoalan itu.

Yandri menyampaikan hal tersebut saat menjadi pembicara pada Nusantara Energy Forum 2025 yang digelar di NT Tower, Jakarta Timur, pada Rabu (20/8).

Baca Juga:

"Masih ada tiga ribuan desa yang sampai hari ini belum menikmati aliran listrik," kata Yandri

Menteri dari Partai Amanat Nasional (PAN) itu juga membeber data kementeriannya.

Menurut Yandri, saat ini jumlah desa mencapai sekitar 75 ribu.

Baca Juga:

Meski masih sekitar 3.000 desa belum terjangkau listrik, sebenarnya banyak wilayah perdesaan yang memiliki potensi energi baru terbarukan (EBT) berupa surya, angin, mikrohidro, hingga panas bumi yang bisa dimanfaatkan untuk pembangkit.

"Bisa menjadi solusi berkelanjutan," tuturnya.

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto mengungkapkan hingga saat ini belum semua wilayah perdesaan terjangkau listrik.

TAGS   Perdesaan  listrik  Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal  Yandri Susanto  NT TV  EBT 
