Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Ribuan Guru Madrasah Swasta Demo Bawa 4 Tuntutan, Ada Soal PPPK

Kamis, 30 Oktober 2025 – 15:11 WIB
Ribuan Guru Madrasah Swasta Demo Bawa 4 Tuntutan, Ada Soal PPPK - JPNN.COM
Ribuan guru madrasah swasta dari seluruh Indonesia demo bawa 4 tuntutan, ada soal PPPK. Foto Mesya/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Ribuan guru madrasah swasta dari berbagai penjuru tanah air menggelar demo di depan Balai Kota, Rabu, 30 Oktober 2025.

Aksi yang berlangsung sejak pukul 08.00 WIB ini mampu memacetkan kawasan Balai Kota, Monas, Patung Kuda, dan sekitarnya.

Ketum Perkumpulan Guru Madrasah Mandi (PGMM) Tedi Malik mengatakan aksi diinisiasi oleh empat forum guru madrasah swasta. Semuanya bersatu dan menuntut keadilan kepada pemerintah.

Baca Juga:

"Kami, guru-guru madrasah swasta dari seluruh Indonesia, menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap kebijakan afirmatif pemerintah pusat dan daerah yang terus mengecualikan madrasah swasta dari berbagai bentuk perhatian, bantuan, dan perlindungan," kata Tedi Malik ditemui JPNN di lokasi demo yang dijaga ketat aparat berbaju coklat.

Dia mengungkapkan sejumlah fakta yang mendorong mereka melakukan aksi besar-besaran.

Pertama, guru madrasah swasta tidak masuk dalam formasi PPPK dan PNS secara terbuka.

Baca Juga:

Kedua, tunjangan dan bantuan pemerintah lebih banyak dinikmati oleh guru negeri. 

Ketiga, APBN dan APBD jarang menyentuh madrasah swasta, meski sama- sama mencerdaskan anak bangsa.

Ribuan guru madrasah swasta dari seluruh Indonesia demo bawa 4 tuntutan, ada soal PPPK

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Guru madrasah swasta  guru madrasah demo  PPPK  guru honorer  guru honorer demo  pgmm  guru PPPK 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp