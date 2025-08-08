Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah

Ribuan Honorer Diusulkan Jadi PPPK Paruh Waktu, Janur Apresiasi Respons Cepat Pemda

Jumat, 08 Agustus 2025 – 03:00 WIB
Ribuan Honorer Diusulkan Jadi PPPK Paruh Waktu, Janur Apresiasi Respons Cepat Pemda - JPNN.COM
Anggota Komisi IV DPRD Situbondo Janur Sasra Ananda. ANTARA/Novi Husdinariyanto.

jpnn.com - SITUBONDO - Langkah Pemerintah Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, mengusulkan honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu menuai apresiasi. Komisi IV DPRD Situbondo mengapresiasi respons cepat Pemkab Situbondo yang mengusulkan semua honorer menjadi PPPK paruh waktu ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

"Mas Bupati sangat responsif terhadap para honorer. Kami apresiasi langkah pemerintah daerah yang mengusulkan semua tenaga honorer untuk diangkat statusnya menjadi PPPK paruh waktu," kata anggota Komisi IV DPRD Situbondo Janur Sasra Ananda di Situbondo, Kamis (7/8).

Sebelumnya, Janur mendorong pemda setempat agar segera mengusulkan ribuan honorer menjadi PPPK paruh waktu, seiring adanya informasi dari media sosial bahwa pengusulan paling akhir tanggal 20 Agustus mendatang.

"Saya mendapatkan informasi melalui media sosial dan jadwal pengusulan PPPK paruh waktu yang harus dilakukan pemerintah daerah, paling lambat tanggal 20 Agustus. Alhamdulillah ternyata pemda telah mengusulkan," ungkap Janur.

Di tempat berbeda, Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo mengemukakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Situbondo mengusulkan 5.886 tenaga honorer menjadi PPPK paruh waktu.

"Kami akan segera mengusulkan semua tenaga honorer (5.886 orang) untuk diangkat menjadi PPPK paruh waktu," kata Mas Rio, sapaan Bupati Yusuf Rio Wahyu Prayogo.

Usulan formasi PPPK paruh waktu ke KemenPAN-RB akan dilakukan sebelum tanggal 20 Agustus 2025.

"Kalau anggarannya sudah ada, jadi, tinggal mengusulkan ke Kementerian PAN-RB. Jadi, kami tunggu informasi dari pemerintah pusat," ungkapnya.  (antara/jpnn)

Pemkab Situbondo mengusulkan honorer menjadi PPPK paruh waktu, langkah ini mendapat apresiasi dari DPRD Situbondo.

Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi

TAGS   PPPK  PPPK Paruh Waktu  honorer  Pemda  Pemkab Situbondo  Dprd 
