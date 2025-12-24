Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Kep. Bangka Belitung

Ribuan Honorer jadi ASN, Penyerahan SK PPPK Paruh Waktu Penuh Haru

Rabu, 24 Desember 2025 – 04:23 WIB
Ribuan Honorer jadi ASN, Penyerahan SK PPPK Paruh Waktu Penuh Haru - JPNN.COM
Bupati Bangka Barat Markus bersama Kapolres AKBP Pradana Aditya menyaksikan Ketua DPRD Badri Samsu menyerahkan SK PPPK Paruh Waktu, Selasa (23/12). Foto: ANTARA/ Donatus Dasapurna

jpnn.com - BANGKA BARAT - Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, mengangkat sebanyak 1.846 orang tenaga honorer menjadi PPPK Paruh Waktu, Selasa (23/12).

Penyerahan Surat Keputusan (SK) pengangkatan PPPK Paruh Waktu dilakukan oleh Bupati Bangka Barat Markus di Lapangan Parkir Timur Kantor Bupati Bangka Barat.

"Pengangkatan honorer menjadi ASN PPPK Paruh Waktu ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memberikan kepastian status dan meningkatkan kesejahteraan aparatur," kata Bupati Markus di Mentok, Selasa.

Baca Juga:

Para honorer yang menerima SK PPPK Paruh Waktu berasal dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kantor kecamatan, hingga kelurahan di Kabupaten Bangka Barat.

Pengangkatan ini menjadi jawaban atas penantian panjang para tenaga honorer yang selama ini telah mengabdi di lingkungan pemerintahan daerah.

"Ini adalah hasil dari perjuangan panjang para honorer. Dengan status ASN PPPK Paruh Waktu, mereka kini resmi menjadi bagian dari abdi negara dan diharapkan dapat meningkatkan kinerja serta kualitas pelayanan kepada masyarakat," katanya.

Baca Juga:

Peningkatan penghasilan ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi para ASN PPPK Paruh Waktu untuk bekerja lebih profesional, disiplin, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya masing-masing.

Suasana penyerahan SK PPPK Paruh Waktu berlangsung dalam suasana penuh haru.

Ribuan honorer yang sudah lama mengabdi resmi menyandang status sebagai ASN PPPK Paruh Waktu.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PPPK Paruh Waktu  SK PPPK Paruh Waktu  PPPK  honorer  bangka barat 
BERITA PPPK PARUH WAKTU LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp