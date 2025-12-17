Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Ribuan Honorer Tersisa, Sebagian Masih Berpeluang jadi PPPK Paruh Waktu

Rabu, 17 Desember 2025 – 17:41 WIB
Ribuan Honorer Tersisa, Sebagian Masih Berpeluang jadi PPPK Paruh Waktu - JPNN.COM
Masih banyak honorer tidak terakomodasi dalam pengangkatan PPPK Paruh Waktu. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - SERANG – Hingga saat ini masih ada 1.331 honorer di lingkungan Pemerintah Kota Serang, Provinsi Banten, yang tidak terakomodasi dalam pengangkatan menjadi PPPK Paruh Waktu.

Pemkot Serang memastikan tidak akan melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap ribuan hononer tersebut.

Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Data Informasi BKPSDM Kota Serang, Hafiz Rahman mengatakan saat ini pihaknya tengah membahas skema penyelesaian masalah tersebut.

Baca Juga:

"Kami akan mencari solusi terbaik untuk tenaga non-ASN yang tidak diangkat menjadi ASN paruh waktu. Kami tidak akan merumahkan mereka," katanya di Serang, Rabu (17/12).

Hafiz menjelaskan, dari total 1.331 tenaga tersebut, Pemkot Serang telah mengajukan 526 orang ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk diangkat menjadi ASN paruh waktu.

Usulan tersebut meliputi honorer non-database yang telah mengikuti seleksi CPNS 2024 serta honorer database BKN, tetapi tidak mengikuti seleksi apapun pada tahun yang sama.

Baca Juga:

"Kami masih membahas skema penyelesaian tenaga non-database ini. Untuk 526 orang sudah kami ajukan," ujarnya.

Sementara itu, untuk sisa 805 honorer non-database BKN lainnya, Pemkot Serang terus berupaya mencari formulasi kebijakan yang tepat agar mereka tetap dapat bekerja di lingkungan pemerintahan.

Ternyata tidak semua honorer tersisa diusulkan untuk diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PPPK Paruh Waktu  PPPK  honorer  honorer non-database BKN 
BERITA PPPK PARUH WAKTU LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp