Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Ribuan Jakmania Datang, Persija Jakarta Siapkan Sesuatu untuk Persib Bandung

Sabtu, 10 Januari 2026 – 09:46 WIB
Ribuan Jakmania Datang, Persija Jakarta Siapkan Sesuatu untuk Persib Bandung - JPNN.COM
Kapten Persija Jakarta Rizky Ridho menyampain pesan kepada Jakmania sebelum bertolak ke markas Persib Bandung. Foto: Persija.

jpnn.com - Persija Jakarta bersiap menghadapi Persib Bandung pada pekan ke-17 BRI Super League dengan suntikan motivasi besar.

Menurut jadwal, pertandingan Persib vs Persija akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Minggu (11/1/2026).

Ribuan The Jakmania memadati Persija Training Ground, Bojongsari, Jumat (9/1/2026), untuk memberi dukungan langsung kepada Rizky Ridho dan kolega sebelum bertolak ke Kota Kembang.

Baca Juga:

Persija Siap Tantang Persib dengan Suntikan Semangat Jakmania

Antusiasme suporter tersebut disambut positif oleh skuad Macan Kemayoran.

Kehadiran Jakmania di sesi latihan dinilai menjadi energi tambahan bagi para pemain dan tim pelatih dalam menyiapkan diri menghadapi laga sarat gengsi di kandang Maung Bandung.

Di hadapan para pendukung, kapten Persija Rizky Ridho menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan yang terus mengalir.

Baca Juga:

Eks penggawa Persebaya Surabaya itu menegaskan seluruh pemain siap mengerahkan kemampuan terbaik demi meraih hasil maksimal.

"Teman-teman terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk memberikan support kepada kami dalam latihan sebelum ke Bandung."

Persija Jakarta bersiap menghadapi Persib Bandung pada pekan ke-17 BRI Super League dengan suntikan motivasi besar.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persija  Persib  Persib vs Persija  Persija Jakarta  Super League 
BERITA PERSIJA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp