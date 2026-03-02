Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik - Legislatif

Ribuan Jemaah Umrah Terjebak di Arab Saudi, Legislator Singgung Koordinasi Pemulangan

Senin, 02 Maret 2026 – 21:50 WIB
Ribuan Jemaah Umrah Terjebak di Arab Saudi, Legislator Singgung Koordinasi Pemulangan - JPNN.COM
Anggota Fraksi Golkar DPR RI Aprozi Alam. Foto: Dokpri

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR RI Aprozi Alam mengingatkan pemerintah menyiapkan langkah strategis memastikan keselamatan dan kelancaran pemulangan WNI yang tengah menjalankan ibadah umrah di Arab Saudi.

Hal demikian dikatakan Aprozi menyikapi kabar ribuan jemaah umrah asal Indonesia yang terjebak di Arab Saudi imbas konflik Iran vs AS-Israel.

"Melakukan koordinasi tentang bagaimana teknis pemulangan warga Indonesia yang ada di Arab Saudi atau yang sedang melaksanakan ibadah umrah,” kata dia saat dihubungi, Senin (2/3).

Baca Juga:

Aprozi mendorong pemerintah meningkatkan intensitas komunikasi dengan otoritas Arab Saudi serta maskapai penerbangan guna memastikan proses pemulangan jamaah tetap aman.

“Yakin saja bahwa mereka bisa pulang dengan selamat. Namun, hanya waktu, waktu yang tepat mana yang akan digunakan terhadap kepulangan para jamaah sampai ke Tanah Air,” ujar dia.

Namun, legislator fraksi Golkar itu percaya pemerintah bersama aparat keamanan mampu memulangkan para jemaah asal Indonesia di Arab Saudi. 

Baca Juga:

"Kami meyakini bahwa pemerintah Indonesia tentu akan melakukan yang terbaik," kata dia.

Aprozi mengimbau jamaah umrah asal Indonesia di Arab Saudi tetap tenang dan bersabar ketika terjadi keterlambatan kepulangan menyusul konflik Iran vs AS-Israel.

Anggota Komisi VIII DPR RI Aprozi Alam merasa percaya pemerintah mampu memulangkan para jemaah umrah asal Indonesia di Arab Saudi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Jemaah umrah  Konflik Timur Tengah  perang Iran  Arab Saudi  aprozi alam  Pemulangan jemaah umrah 
BERITA JEMAAH UMRAH LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp