Ribuan Mahasiswa Baru Ikuti OSKM 2025 di Kampus ITB

jpnn.com, SUMEDANG - Institut Teknologi Bandung (ITB) melaksanakan Orientasi Studi Keluarga Mahasiswa (OSKM) 2025 di Kampus ITB Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Senin (25/8).

Kegiatan tersebut menjadi momentum penting bagi mahasiswa baru untuk resmi menjadi bagian dari keluarga besar ITB.

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan ITB, Irwan Meilano menegaskan OSKM merupakan tahapan krusial setelah proses penerimaan mahasiswa baru.

"OSKM ini adalah proses yang paling penting setelah sidang terbuka penerimaan mahasiswa. Prosesi di Kampus ITB Jatinangor ini menandai diterimanya mereka sebagai bagian dari keluarga mahasiswa ITB," kata Irwan.

Tahun ini, sebanyak 5.053 mahasiswa baru mengikuti OSKM yang berlangsung pada 25-28 Agustus 2025. OSKM ITB 2025 mengusung semangat “Pembentukan Mahasiswa sebagai Pembelajar Sepanjang Hayat yang Kompeten, Berempati, dan Kolaboratif.”

Rangkaian kegiatan OSKM meliputi Opening Ceremony, Talkshow, Mentoring, Orasi & Pawai Warna-Warni, hingga Closing Ceremony.

Seluruh agenda itu dirancang untuk menanamkan nilai-nilai integritas, kolaborasi, dan kepedulian sosial kepada para mahasiswa baru. (cuy/jpnn)