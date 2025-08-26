Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Pendidikan - Pendidikan

Ribuan Mahasiswa Baru Ikuti OSKM 2025 di Kampus ITB

Selasa, 26 Agustus 2025 – 15:07 WIB
Ribuan Mahasiswa Baru Ikuti OSKM 2025 di Kampus ITB - JPNN.COM
Kampus Institut Teknologi Bandung (ITB). Foto: situs itb.ac.id

jpnn.com, SUMEDANG - Institut Teknologi Bandung (ITB) melaksanakan Orientasi Studi Keluarga Mahasiswa (OSKM) 2025 di Kampus ITB Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Senin (25/8).

Kegiatan tersebut menjadi momentum penting bagi mahasiswa baru untuk resmi menjadi bagian dari keluarga besar ITB.

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan ITB, Irwan Meilano menegaskan OSKM merupakan tahapan krusial setelah proses penerimaan mahasiswa baru.

Baca Juga:

"OSKM ini adalah proses yang paling penting setelah sidang terbuka penerimaan mahasiswa. Prosesi di Kampus ITB Jatinangor ini menandai diterimanya mereka sebagai bagian dari keluarga mahasiswa ITB," kata Irwan.

Tahun ini, sebanyak 5.053 mahasiswa baru mengikuti OSKM yang berlangsung pada 25-28 Agustus 2025. OSKM ITB 2025 mengusung semangat “Pembentukan Mahasiswa sebagai Pembelajar Sepanjang Hayat yang Kompeten, Berempati, dan Kolaboratif.”

Rangkaian kegiatan OSKM meliputi Opening Ceremony, Talkshow, Mentoring, Orasi & Pawai Warna-Warni, hingga Closing Ceremony.

Baca Juga:

Seluruh agenda itu dirancang untuk menanamkan nilai-nilai integritas, kolaborasi, dan kepedulian sosial kepada para mahasiswa baru. (cuy/jpnn)

Sebanyak 5.053 mahasiswa baru mengikuti kegiatan OSKM di Kampus ITB Jatinangor, Sumedang.

Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Mahasiswa Baru  OSKM ITB  ITB  Institut Teknologi Bandung 
BERITA MAHASISWA BARU LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp