Ribuan Mahasiswa Unri Geruduk DPRD Riau, Minta Polda Metro Jaya Bebaskan Khariq

Senin, 01 September 2025 – 15:12 WIB

jpnn.com, RIAU - Ribuan mahasiswa Universitas Riau (Unri) memadati halaman gedung DPRD Riau, Senin 1 September 2025.

Mereka menggelar aksi unjuk rasa menuntut agar rekan mereka Khariq Anhar yang ditangkap Polda Metro Jaya segera dibebaskan.

Dalam aksinya, mahasiswa mengenakan almamater biru langit sembari membawa bendera merah putih dan berorasi di atas mobil komando.

Suasana makin riuh saat mereka menyuarakan yel-yel dan tuntutan melalui pengeras suara.

Koordinator aksi menyebut penangkapan tersebut dinilai sebagai bentuk kriminalisasi terhadap kebebasan berpendapat.

“Kami datang dengan damai, tetapi kami tegaskan pembungkaman suara mahasiswa adalah bentuk pelecehan terhadap demokrasi,” teriak salah satu orator.

Aparat kepolisian terlihat berjaga mengamankan jalannya aksi.

Sejumlah pejabat DPRD Riau tampak menerima mahasiswa di atas mobil komando dan berjanji akan menyampaikan tuntutan mereka ke DPR RI.