JPNN.com - Nasional - Humaniora

Ribuan Masyarakat Ikuti Doa Lintas Agama Bareng Bison Indonesia

Rabu, 12 November 2025 – 09:42 WIB
Ribuan Masyarakat Ikuti Doa Lintas Agama Bareng Bison Indonesia
Bison Indonesia menggelar doa bersama memperingati Hari Pahlawan di Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (11/11/2025). Foto: Dok. Bison Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Bison Indonesia menggelar semarak kebangsaan dan doa lintas agama memperingati Hari Pahlawan di Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (11/11/2025).

Kegiatan itu diikuti ribuan masyarakat dari berbagai kalangan dari anak muda hingga orang tua.

"Doa lintas agama ini sangat penting sebagai sarana kita memperkuat persatuan dan kesatuan di antara umat beragama," ujar Analis Kebijakan Ahli Muda Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Insan Khoirul Qolbi dalam sambutannya.

Selain mendoakan para pahlawan nasional, kegiatan ini juga mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat agar tetap menjaga persatuan dan kesatuan pascaterjadi teror bom yang terjadi di SMA 72 Jakarta beberapa waktu lalu.

"Dalam rangka memperingati Hari Pahlawan, Bison Indonesia menyelenggarakan semarak kebangsaan dan doa lintas agama di tengah isu perpecahan dan teror bom," kata Ketua Umum Bison Indonesia Ginka Febrianti.

Dia mengatakan melalui kegiatan semarak kebangsaan dan doa lintas agama ini, Bison hadir bukan sekadar untuk berdoa, tetapi juga untuk menyuarakan tekad bersama, bahwa Indonesia harus menjadi negeri yang damai, toleran, dan beradab.

"Bison hadir sebagai anak muda bangsa Indonesia untuk melanjutkan perjuangan-perjuangn para pendahulu pahlawan yang mengangkat senjata, bukan hanya memperjuangkan kemerdekaan tetapi juga masa depan negara," kata Ginka. (rhs/jpnn)

Bison Indonesia menggelar semarak kebangsaan dan doa lintas agama memperingati Hari Pahlawan di Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta.

Redaktur & Reporter : Rah Mahatma Sakti

TAGS   Bison Indonesia  Hari Pahlawan  Pahlawan Nasional  bison 
