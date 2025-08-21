Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi

Ribuan Nelayan di Meranti Dapat Bantuan BRI-MI, Perlindungan untuk Pekerja Rentan

Kamis, 21 Agustus 2025 – 19:09 WIB
Ribuan Nelayan di Meranti Dapat Bantuan BRI-MI, Perlindungan untuk Pekerja Rentan - JPNN.COM
BRI-MI berkontribusi dengan menyertakan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi 1.000 nelayan di Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, Rabu (13/8). Foto: dok BRI-MI

jpnn.com, MERANTI - Komitmen BRI Manajemen Investasi (BRI-MI) dalam menghadirkan nilai tambah bagi masyarakat kembali diwujudkan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Kali ini, BRI-MI berkontribusi dengan menyertakan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi 1.000 nelayan di Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, Rabu (13/8).

Program ini merupakan hasil sinergi BRI-MI bersama BPJS Ketenagakerjaan Cabang Dumai dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Baca Juga:

Acara peluncuran digelar di Aula Kantor Bupati Kepulauan Meranti dan dihadiri oleh Bupati Meranti AKBP (Purn) H. Asmar, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPJS Ketenagakerjaan Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau (Sumbar, Riau, dan Kepri) Hengky Rhosidien, beserta wakilnya, Pandu Aria, dan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Dumai Dina Khairina, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Meranti, serta perwakilan nelayan.

Adapun BRI-MI diwakili oleh Soraya Indriati, Associate Director Institutional Marketing, yang secara simbolis menyerahkan program perlindungan kepada 1.000 nelayan di Kepulauan Meranti.

 Jumlah pekerja yang telah mendapatkan perlindungan sosial dari program itu meliputi jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua manfaat pensiun, hingga beasiswa pendidikan bagi anak peserta semakin meningkat.

Baca Juga:

Sebagai informasi, sebanyak 5.005 pekerja rentan di Kabupaten Kepulauan Meranti kini resmi mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Program ini merupakan hasil kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dengan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Dumai, dan diluncurkan dalam acara resmi di Aula Kantor Bupati Kepulauan Meranti.

Melalui dukungan BRI-MI, para nelayan Meranti kini memiliki jaring pengaman sosial atas risiko pekerjaan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Nelayan Indonesia  BRI  Jaring Pengaman Sosial  Program Jaring Pengaman Sosial  BRI-MI 
BERITA NELAYAN INDONESIA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp