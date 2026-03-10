Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah - Riau

Ribuan Ojol dan Mahasiswa Siap Dukung Polda Riau Jaga Keamanan Ramadan

Selasa, 10 Maret 2026 – 05:24 WIB
Ribuan Ojol dan Mahasiswa Siap Dukung Polda Riau Jaga Keamanan Ramadan - JPNN.COM
Buka bersama Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan bersama para ojek online dan mahasiswa. Foto:Source for JPNN.

jpnn.com, PEKANBARU - Kapolda Riau, Herry Heryawan menggelar kegiatan buka puasa bersama ribuan pengemudi ojek online (ojol) dan mahasiswa se-Riau di Mako Brimob Polda Riau, Senin (9/3/2026).

Kegiatan ini menjadi momentum mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat sinergi dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat selama bulan suci Ramadan.

Acara yang dihadiri pejabat utama (PJU) Polda Riau tersebut diikuti oleh ribuan anggota komunitas “Ojol Kamtibmas” serta mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Riau.

Kapolda Riau menyampaikan filosofi mengenai peran penting polisi, ojol, dan mahasiswa dalam kehidupan sosial di Kota Pekanbaru.

Menurutnya, ketiga elemen tersebut memiliki peran yang saling melengkapi dalam menjaga dinamika masyarakat.

“Mahasiswa adalah api gagasan, ojol adalah penggerak roda ekonomi, dan polisi memastikan api tersebut menjadi cahaya yang menerangi, bukan api yang membakar rumah sendiri,” ujar Irjen Herry Heryawan.

Ia juga menekankan bahwa profesi ojek online bukan sekadar layanan transportasi berbasis aplikasi, melainkan menjadi tumpuan ekonomi bagi banyak keluarga.

“Di balik seragam ojol ada mimpi-mimpi keluarga. Ada harapan agar rekan-rekan ojol ini bisa membawa rezeki untuk menghidupi keluarganya,” katanya.

Acara yang dihadiri pejabat utama (PJU) Polda Riau tersebut diikuti oleh ribuan anggota komunitas "Ojol Kamtibmas" serta mahasiswa dari berbagai perguruan tingg

