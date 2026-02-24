Ribuan Paket Hidangan Berbuka Puasa Dibagikan untuk Warga di Sekitar Masjid Al Aqsa

jpnn.com, JAKARTA - Bantuan masyarakat Indonesia berupa hidangan berbuka puasa untuk warga Palestina disalurkan di kawasan Masjid Al Aqsa selama Ramadan 1447 Hijriah.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menyalurkan sebanyak 2.310 porsi hidangan berbuka puasa bagi warga Palestina di sekitar Masjid Al Aqsa.

Ketua BAZNAS Noor Achmad, menyampaikan rasa syukur atas tersalurkannya amanah masyarakat Indonesia tersebut kepada warga Palestina.

"Hidangan tersebut telah kami sesuaikan dengan kebutuhan dan kebiasaan konsumsi warga setempat,” ujar Noor Achmad dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (23/2).

Dia menjelaskan, program tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat Palestina memenuhi kebutuhan pangan selama Ramadan.

Momentum bulan suci Ramadan dinilai menjadi waktu penting untuk memperkuat solidaritas kemanusiaan.

Menurutnya, situasi kemanusiaan yang belum stabil di sejumlah wilayah Palestina menyebabkan akses pangan menjadi terbatas. Kondisi tersebut membuat dukungan internasional, termasuk dari masyarakat Indonesia, sangat dibutuhkan.

"BAZNAS mewakili masyarakat Indonesia akan terus hadir untuk memberikan kebahagiaan di masa-masa sulit. Kami ingin mereka merasakan bahwa mereka tidak sendiri,” ujarnya.