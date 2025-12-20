Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Sosial

Ribuan Paket Tali Kasih Natal Presiden Prabowo Disalurkan di Langowan

Sabtu, 20 Desember 2025 – 22:26 WIB
Ribuan Paket Tali Kasih Natal Presiden Prabowo Disalurkan di Langowan - JPNN.COM
Ribuan paket Tali Kasih Natal dari Presiden Prabowo disalurkan kepada warga Langowan, Minahasa, Sulut. Foto: source for jpnn

jpnn.com, MINAHASA - Ribuan paket Bantuan Tali Kasih Natal dari Presiden Prabowo Subianto disalurkan kepada masyarakat Kecamatan Langowan, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, Sabtu (20/12).

Penyerahan bantuan berlangsung di Aula Patmos, Sekolah Alkitab Langowan, dan disambut antusias oleh warga.

Bantuan tersebut merupakan bentuk perhatian Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat dalam menyambut perayaan Natal 2025.

Baca Juga:

Warga penerima manfaat tampak bersyukur dan menyampaikan apresiasi atas bantuan yang dinilai membantu kebutuhan menjelang hari raya.

Panitia menyampaikan bahwa Langowan memiliki nilai historis bagi Presiden Prabowo Subianto karena merupakan kampung halaman ibundanya, Dora Sigar.

Kedekatan emosional tersebut disebut menambah makna penyaluran bantuan di wilayah ini.

Baca Juga:

Ketua Dewan Pembina Yayasan Humanitas Insani Indonesia (HATI), Michael Umbas, mengatakan penyaluran bantuan berjalan lancar dan tertib.

Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan wujud kepedulian sosial untuk menghadirkan kehangatan dan kebersamaan di tengah masyarakat menjelang Natal.

Ribuan paket Tali Kasih Natal dari Presiden Prabowo disalurkan kepada warga Langowan, Minahasa, Sulut.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   paket tali kasih  Tali Kasih  Presiden Prabowo Subianto  Prabowo  bantuan 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp