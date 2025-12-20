Ribuan Paket Tali Kasih Natal Presiden Prabowo Disalurkan di Langowan

Sabtu, 20 Desember 2025 – 22:26 WIB

jpnn.com, MINAHASA - Ribuan paket Bantuan Tali Kasih Natal dari Presiden Prabowo Subianto disalurkan kepada masyarakat Kecamatan Langowan, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, Sabtu (20/12).

Penyerahan bantuan berlangsung di Aula Patmos, Sekolah Alkitab Langowan, dan disambut antusias oleh warga.

Bantuan tersebut merupakan bentuk perhatian Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat dalam menyambut perayaan Natal 2025.

Warga penerima manfaat tampak bersyukur dan menyampaikan apresiasi atas bantuan yang dinilai membantu kebutuhan menjelang hari raya.

Panitia menyampaikan bahwa Langowan memiliki nilai historis bagi Presiden Prabowo Subianto karena merupakan kampung halaman ibundanya, Dora Sigar.

Kedekatan emosional tersebut disebut menambah makna penyaluran bantuan di wilayah ini.

Ketua Dewan Pembina Yayasan Humanitas Insani Indonesia (HATI), Michael Umbas, mengatakan penyaluran bantuan berjalan lancar dan tertib.

Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan wujud kepedulian sosial untuk menghadirkan kehangatan dan kebersamaan di tengah masyarakat menjelang Natal.