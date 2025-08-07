Ribuan Peneliti dan Rektor Universitas Hadiri KSTI 2025 di Bandung

Kamis, 07 Agustus 2025 – 10:10 WIB

jpnn.com, BANDUNG - Sebanyak 1.000 orang peneliti di Indonesia mengikuti Konvensi Sains, Teknologi, Industri (KSTI) 2025 yang digelar di Gedung Sabuga, Kota Bandung, Kamis (7/8/2025).

Selain itu, 350 orang rektor perguruan tinggi negeri dan swasta juga turut hadir dalam acara tersebut.

Acara tersebut akan dibuka secara resmi oleh Presiden Prabowo Subianto.

Sejumlah menteri kabinet Merah Putih, turut hadir seperti Menteri Pendidikan, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Selanjutnya Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Menteri Bappenas Rachmat Pambudy.

Turut hadir juga penerima Nobel Fisika Konstantin Novoselov dan Brian Schmidt.

Baca Juga: PTUN Bandung Proses Gugatan Forum Sekolah Swasta Jabar Terhadap Dedi Mulyadi

"Mengundang 350 rektor dari perguruan tinggi negeri dan swasta se-Indonesia. Kami juga mengundang seribu peneliti terbaik di Indonesia," kata Mendiktisaintek Brian Yuliarto saat memberikan sambutan.

Menurutnya, peneliti yang diundang ke acara KSTI menggunakan pendekatan index di atas angka 15.