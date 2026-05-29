Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Musik

Ribuan Penggemar Larut dalam Nostalgia di Konser F-FOREVER

Jumat, 29 Mei 2026 – 12:53 WIB
Ribuan Penggemar Larut dalam Nostalgia di Konser F-FOREVER - JPNN.COM
Konser “F-FOREVER 1st World Tour” yang digelar di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis (28/5/2026). Foto: ANTARA/Pamela Sakina

jpnn.com, JAKARTA - Grup F4 sukses membawa suasana nostalgia bagi ribuan penggemar dalam konser “F-FOREVER 1st World Tour” yang digelar di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis malam.

Konser yang berlangsung selama hampir tiga jam itu dimulai sekitar pukul 20.00 WIB dan menampilkan para personel, yakni Jerry Yan, Vanness Wu, Vic Chou, bersama Ashin.

Pertunjukan dibuka melalui lagu “Always Be My Bro” yang langsung disambut teriakan histeris para penonton yang memenuhi arena.

Baca Juga:

“Halo Jakarta apa kabar? Kami sangat senang bertemu kalian malam ini,” kata Vanness Wu menyapa penggemar.

Sejak awal konser, suasana nostalgia terasa kuat di seluruh arena. Mayoritas penonton yang berasal dari generasi milenial hingga penggemar senior tampak antusias menyaksikan penampilan grup yang populer pada era 2000-an tersebut.

Meski usia para personel kini mendekati 50 tahun, mereka tetap tampil energik dan aktif berinteraksi dengan penggemar sepanjang pertunjukan.

Baca Juga:

“Aku cinta padamu,” ujar Vic Chou dalam Bahasa Indonesia yang langsung disambut sorak penonton.

Secara visual, konser tampil megah dengan konsep sinematik dan teatrikal. Efek hujan, petir, kaca pecah, hingga cahaya pelangi dipadukan dengan asap tebal untuk membangun suasana pertunjukan.

Konser “F-FOREVER 1st World Tour” sukses membawa nostalgia penggemar di Indonesia Arena Jakarta.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   konser F-FOREVER  F-FOREVER 1st World Tour  aktris taiwan  Konser 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp