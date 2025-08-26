Ribuan Pengunjung Meriahkan Acara MyPertamina Pasar Rakyat 2025 di Tangerang

jpnn.com, TANGERANG - Ribuan pengunjung menyambut meriah MyPertamina Pasar Rakyat 2025 yang digelar di TangCity Mall, Tangerang dari berbagai daerah di Jabodetabek pada 23-24 Agustus 2025.

Bersamaan dengan momentum Kemerdekaan RI ke-80, acara ini tidak hanya didatangi oleh warga sekitar, pengunjung bahkan rela datang dari Karawang hingga Jakarta Utara untuk merasakan langsung keseruan bazaar UMKM, kids area, program tebus murah sembako, dan pentas seni baik tari maupun musik.

Bagi Linda, warga Tangerang, yang datang bersama keluarga, acara ini menjadi pengalaman baru.

“Baru pertama kali ke sini, ternyata seru banget. Banyak stand jajanan, barang, sampai permainan anak seperti mancing ikan dan mewarnai. Jadi anak-anak juga bisa terhibur, nggak bosen," ungkap Linda.

Kemeriahan acara tak berhenti hingga malam, panggung utama diguncang oleh Feel Koplo dengan remix khasnya yang membuat pengunjung bergoyang bersama.

Sementara di hari kedua, giliran Yovie & Nuno yang menghadirkan lagu-lagu romantis untuk menutup acara dengan penuh kenangan.

Direktur Pemasaran Regional Pertamina Patra Niaga, Eko Ricky Susanto menjelaskan hadirnya MyPertamina Pasar Rakyat menjadi wujud kedekatan Pertamina dengan masyarakat.

“Kami ingin memberikan ruang kebersamaan dimana masyarakat bisa berbelanja hemat, mendukung UMKM lokal, sekaligus menikmati hiburan bersama keluarga. Dengan aplikasi MyPertamina, semua manfaat ini bisa diakses dengan mudah, sehingga masyarakat benar-benar merasakan kehadiran Pertamina di tengah kehidupan sehari-hari,” ujar Eko Ricky.