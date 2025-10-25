Ribuan Pengunjung Padati Perfetto Ristorante, Nikmati Sensasi Kuliner ala Italia

jpnn.com, JAKARTA - Merek keju natural dari PT Sukanda Djaya, Perfetto Mozzarella menggelar acara yang menghadirkan inspirasi kuliner bernuansa Italia bagi keluarga Indonesia, Perfetto Ristorante.

Acara tersebut berlangsung selama tiga hari, dari 17 - 19 Oktober 2025, di Tribeca Park, Central Park, dan berhasil menarik perhatian lebih dari 10 ribu pengunjung.

Para pengunjung yang hadir dapat mengeksplorasi berbagai kreasi kuliner dengan menggunakan keju natural, Perfetto Mozzarella yang dikenal dengan tekstur melar sempurna.

Acara ini hadir sebagai respons terhadap pergeseran kebiasaan konsumen, di mana mayoritas masyarakat Indonesia kini lebih memilih untuk bersantap di rumah, tetapi tetap menginginkan momen spesial dengan cita rasa setara restoran.

Menariknya, tren ini juga disertai dengan meningkatnya preferensi terhadap produk yang mudah digunakan, tetapi tetap menghasilkan cita rasa berkualitas.

President Director PT Sukanda Djaya - bagian dari PT Diamond Food Indonesia Tbk. mengungkapkan produk naungannya solusi untuk menghadirkan pengalaman bersantap ala Italia di rumah dengan cara lebih mudah.

“Kami melihat antusiasme keluarga Indonesia untuk bereksperimen di dapur dan menciptakan momen spesial melalui hidangan. Perfetto Ristorante dirancang sebagai ruang untuk mengeksplorasi kuliner dan membawa pulang inspirasi bagi setiap pengunjung," kata Phillip Chen, dikutip Jumat (24/10).

Selama tiga hari, pengunjung dapat menikmati berbagai aktivitas kuliner, hiburan, dan kompetisi.