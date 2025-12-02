Ribuan Penonton Banjiri Enam Lokasi Gelaran Soundrenaline Sana-Sini di Bandung

jpnn.com, BANDUNG - Kawasan ikonik Jalan Braga, kota Bandung, bertransformasi menjadi ruang kreatif raksasa pada Sabtu (29/11).

Ribuan penonton dari Bandung Raya dan sekitarnya membanjiri enam lokasi berbeda yang diaktifkan serentak untuk gelaran Soundrenaline Sana-Sini di Bandung.

Mengusung konsep unik Sana-Sini atau multilokasi, festival ini berhasil menyatukan musik, seni, dan atmosfer kota dalam satu pengalaman yang dinilai segar oleh para penikmat musik. Di sisi lain, dengan banyaknya penonton yang datang, pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) turut terbantu penjualannya.

Sejak siang hingga malam, antusiasme penonton tak surut. Mereka tampak asyik berpindah dari satu venue Soundrenaline Braga ke venue lainnya mengikuti musisi favorit. Konsep ini memecah keramaian dan memberikan pengalaman yang lebih intim.

Enam lokasi utama meliputi Kimaya Braga, Savoy Homann, De Majestic, Filosofi Kopi, Le Braga Coffee & Kitchen, dan Landmark Braga, menyajikan line-up dan experience berbeda.

"Acaranya fun banget. Kita nggak bosen nunggu di satu tempat, formatnya seperti festival di luar negeri," ujar salah satu penonton asal Bandung, Suci Swastri (26).

Di Kimaya Braga, penonton disuguhkan penampilan energik dari Sigmun, Lips!!, White Chorus, hingga Bilal Indrajaya. Sementara suasana intim tercipta di Filosofi Kopi yang dipadati pengunjung untuk menyaksikan Paradiksi, Tigapagi, dan set penutup White Shoes & The Couples Company.

Venue De Majestic menjadi magnet bagi penikmat musik independen veteran Bandung seperti Pure Saturday dan Mocca, ditutup dengan Eleventwelfth. Bergeser ke Savoy Homann, Efek Rumah Kaca tampil dua kali dengan set spesial, "Kamar Gelap Set" dan "Rumah Kaca Set," yang turut dimeriahkan Pusakata dan Astera.