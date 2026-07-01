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Ribuan Penonton Padati GOR PKP, Kejurda Forbasi DKI 2026 Berlangsung Meriah

Rabu, 01 Juli 2026 – 16:54 WIB
Ribuan Penonton Padati GOR PKP, Kejurda Forbasi DKI 2026 Berlangsung Meriah - JPNN.COM
Kejuaraan Daerah (Kejurda) Forbasi DKI Jakarta 2026 sukses digelar. Para peserta sangat antusias, diikuti oleh para penonton yang hadir memberikan dukungan. Foto: Instagram/Forbasijakarta

jpnn.com, JAKARTA - Kejuaraan Daerah (Kejurda) Forbasi DKI Jakarta 2026 sukses mencuri perhatian.

Selama dua hari penyelenggaraan di GOR PKP Jakarta, ajang olahraga baris-berbaris itu tak hanya menjadi arena perebutan gelar juara, tetapi juga berubah menjadi panggung kreativitas yang dipenuhi ribuan penonton.

Sebanyak 2.200 pengunjung memadati arena pertandingan untuk memberikan dukungan kepada para peserta.

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Antusiasme tersebut menjadi bukti olahraga baris-berbaris kini semakin diminati dan mampu menghadirkan atmosfer kompetisi yang meriah.

Total 136 tim ambil bagian dalam Kejurda tahun ini.

Meski tujuh tim tidak menyelesaikan kompetisi hingga akhir, mayoritas peserta tampil maksimal dengan membawa konsep pertunjukan yang matang, formasi yang rapi, serta inovasi penampilan yang memikat perhatian juri maupun penonton.

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Ketua Pelaksana Kejurda Forbasi DKI Jakarta 2026, Farid Arya Fadhilah mengaku bangga melihat kualitas peserta yang terus meningkat dari tahun ke tahun.

Menurutnya, setiap tim tidak hanya mengejar gelar juara, tetapi juga menunjukkan sikap sportif dan rasa saling menghormati sepanjang kompetisi berlangsung.

Kejuaraan Daerah (Kejurda) Forbasi DKI Jakarta 2026 sukses digelar. Para peserta sangat antusias, diikuti oleh para penonton yang hadir memberikan dukungan.

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TAGS   Kejurda Forbasi  Kompetisi  GOR PKP Jakarta  Atlet 

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