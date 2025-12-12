Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Ribuan Pensiunan PNS Sudah Bertahun-tahun Memperjuangkan Uang Kadeudeuh

Jumat, 12 Desember 2025 – 05:06 WIB
Ribuan Pensiunan PNS Sudah Bertahun-tahun Memperjuangkan Uang Kadeudeuh - JPNN.COM
Uang kadeudeuh atau tali asih. Ilustrasi Foto: dok.JPNN.com

jpnn.com - KARAWANG - Para pensiunan PNS di lingkungan Pemkab Karawang, Jawa Barat, terus memperjuangkan haknya, yakni uang kadeudeuh dari Korpri sebesar Rp14 juta per orang.

Kadeudeuh merupakan Bahasa Sunda, yang artinya cinta atau kasih sayang.

Uang kadeudeuh bisa dimaknai sebagai uang sebagai bentuk kasih sayang atau perhatian, semacam tali alih.

Baca Juga:

Terkait masalag tersebut, DPRD Kabupaten Karawang mendesak agar Bupati Karawang Aep Syaepuloh turun tangan menyelesaikan persoalan yang dialami 1.191 pensiunan PNS.

"Bupati sebagai Dewan Pembina Korpri Karawang harus turun tangan secara langsung untuk menyelesaikan persoalan internal Korpri, karena persoalan ini sudah berlangsung selama bertahun-tahun," Ketua Komisi I DPRD Karawang, Saepudin Juhri, di Karawang, Kamis (11/12).

Ia menyampaikan, dari informasi yang diterima, saat ini kas organisasi Korpri mencapai sekitar Rp7 miliar.

Baca Juga:

Adapun jumlah pensiunan PNS yang belum mendapatkan uang kadeudeuh sebanyak 1.191 orang.

Para pensiunan PNS di lingkungan Pemkab Karawang mendesak agar mereka mendapatkan uang kadeudeuh dari Korpri sebesar Rp14 juta per orang.

Para pensiunan PNS terus memperjuangkan haknya, yakni uang kadeudeuh dari Korpri sebesar Rp14 juta per orang.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PNS  pensiunan PNS  tali asih  KORPRI 
BERITA PNS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp