Ribuan Peserta Mengikuti Lomba Lari Festival Way Kambas 2025

jpnn.com - LAMPUNG TIMUR - Sebanyak empat ribu peserta lomba lari yang memadati rest area wisata Desa Labuhanratu VI, Kecamatan Labuhanratu, Lampung Timur, Minggu (30/11), antusias mengikuti rangkaian Festival Way Kambas 2025.

Ajang lari dengan rute sepanjang tiga kilometer tersebut mengambil jalur melewati kawasan hutan Taman Nasional Way Kambas.

Panitia sengaja memilih rute jalur hutan agar peserta merasakan udara sejuk pagi hari, udara murni, udara jernih, dengan harapan para peserta makin antusias mengikuti kegiatan dari mulai start sampai finis.

Tak hanya masyarakat umum, sejumlah pejabat daerah juga ikut ambil bagian dalam kegiatan tersebut, di antaranya Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah, Wakil Bupati Azwar Hadi, Ketua DPRD Lampung Timur Rida Rotul Aliyah, dan Dandim 0429/Lamtim Letkol Inf Danang Setiaji.

Setelah menuntaskan rute tiga kilometer, ribuan peserta disuguhi hiburan musik yang dipandu seorang DJ di area finis. Suasana rest area makin meriah ketika peserta berkumpul sambil menikmati musik dan berswafoto.

Panitia juga menyediakan sejumlah hadiah hiburan dan doorprize untuk peserta beruntung. Antusiasme meningkat saat nomor undian diumumkan, membuat area panggung penuh sorak dan tepuk tangan.

Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah menyampaikan apresiasinya atas keikutsertaan masyarakat dan seluruh pihak dalam memeriahkan Festival Way Kambas.

“Kegiatan Run ini bukan hanya olahraga, tetapi juga bagian dari promosi wisata daerah,” kata Ela.