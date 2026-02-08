Ribuan Peserta Ramaikan Pembukaan Shaucha Fest 2026 di Surabaya

jpnn.com, SURABAYA - Kawasan Parkir Timur Plaza Surabaya dipadati sekitar 3.500 peserta dalam kegiatan Fun Walk yang menjadi pembuka Shaucha Fest Vol. 1 2026, Minggu (8/2).

Acara ini digelar sebagai upaya Koperasi Kana mendekatkan koperasi dengan generasi muda melalui gaya hidup sehat dan aktivitas komunitas.

Sejak pagi hari, suasana lokasi acara tampak meriah dengan kehadiran komunitas olahraga, keluarga, dan anak muda.

Panitia juga menyiapkan berbagai hadiah menarik, mulai dari mobil, paket umrah, hingga doorprize lainnya yang menambah antusiasme peserta.

Setelah Fun Walk, rangkaian acara berlanjut dengan konser musik yang menghadirkan For Revenge, Pamungkas, Jono Joni, Lala Widy, dan Soul 5ive.

Pada kesempatan tersebut, Koperasi Kana melalui anak perusahaannya, PT Kana Indonesia Industri, turut melakukan soft launching minuman kaleng Shaucha varian bird nest dan kurma.

Baca Juga: AMRun 2025 Hadirkan Fun Run dan Edukasi Kesehatan untuk Ribuan Peserta

Direktur PT Kana Indonesia Industri, Iliona Palomitta, mengatakan Fun Walk dipilih sebagai pembuka karena sejalan dengan nilai kebersamaan yang menjadi fondasi koperasi.

“Lewat Fun Walk, kami ingin menghadirkan koperasi di ruang yang dekat dengan kehidupan anak muda, sederhana, sehat, dan inklusif,” ujarnya.