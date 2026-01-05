Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah - Aceh

Ribuan PNS, PPPK, dan Honorer jadi Sukarelawan, Tidak pakai Anggaran Perjalanan Dinas

Senin, 05 Januari 2026 – 04:23 WIB
Arsip. Mobilitas warga perlahan-lahan sudah mulai aktif kembali, hilir mudik kendaraan tampak di ruas jalan wilayah Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, pada Sabtu (6/12). Foto: BNPB

jpnn.com - BANDA ACEH – Ribuan ASN PNS dan PPPK, serta non-ASN atau honorer lingkungan Pemerintah Aceh menjadi sukarewalan di Kabupaten Aceh Tamiang.

Para ASN dan honorer yang ikut membersihkan fasilitas publik di Aceh Tamiang itu tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA).

Diketahui, banyak fasilitas publik di Aceh Tamiang yang rusak akibat banjair bandang dan tanah longsor.

"Setiap personel ASN (PNS dan PPPK), serta Non-ASN yang menjadi relawan bencana banjir dan longsor ke Aceh Tamiang tidak menggunakan biaya perjalanan dinas APBA," kata Juru bicara Pos Komando (Posko) Penanganan Banjir dan Longsor Aceh, Murthalamuddin di Banda Aceh, Sabtu (3/1).

Dia menjelaskan kehadiran ribuan PNS, PPPK, dan honorer di lingkungan Pemerintah Aceh ke daerah terdampak bencana merupakan bagian dari aksi kemanusiaan.

"Kehadiran mereka di sana untuk membersihkan fasilitas publik seperti tempat ibadah dan akan berangkat lagi untuk membersihkan sekolah-sekolah," katanya.

Sekda Aceh, lanjutnya, juga telah memberikan arahan kepada setiap pejabat struktural, pejabat fungsional, dan setiap PNS, PPPK, dan honorer yang menjadi surelawan bencana banjir dan longsor tidak menggunakan biaya perjalanan dinas Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) instansi.

"Imbauan ini jelas menyatakan bahwa mereka yang hari ini digerakkan membersihkan sarana publik merupakan bagian dari kegiatan bakti sosial," katanya.

Para PNS, PPPK, dan honorer yang berangkat menjadi sukarelawan tidak menggunakan anggaran perjalanan dinas.

