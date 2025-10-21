Ribuan Posbankum Berdiri Hingga Pelosok Desa di Riau, Menkum Puji Gubernur Abdul Wahid

jpnn.com, PEKANBARU - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengapresiasi Gubernur Riau Abdul Wahid yang aktif dalam memprakarsai pendirian Pos Bantuan Hukum (Posbankum). Kiprah Gubernur Abdul Wahid membuat ribuan Posbankum berdiri hingga ke tingkat desa dan kelurahan di seluruh Provinsi Riau.

Pujian itu dilontarkan Menteri Supratman pada Peresmian Posbankum Desa/Kelurahan se-Riau di Gedung Daerah, Pekanbaru, Selasa (21/10/2025).

Menurut Menteri Supratman, program Posbankum merupakan langkah strategis dalam memperluas akses keadilan bagi masyarakat, terutama di wilayah perdesaan yang memiliki keterbatasan dalam memperoleh layanan hukum.

“Hari ini saya hadir untuk meresmikan Pos Bantuan Hukum yang sudah terbentuk di seluruh desa dan kelurahan se-Provinsi Riau. Jumlahnya luar biasa, yakni 1.862 unit yang tersebar di 1.591 desa dan 271 kelurahan,” ujar Menteri Supratman.

Mantan anggota Komisi III DPR itu mengatakan kehadiran Posbankum di tingkat desa diharapkan bisa menjadi wadah penyelesaian berbagai persoalan hukum sebelum masuk ke ranah pengadilan. Menurut Menteri Supratman, banyak perkara yang seharusnya bisa diselesaikan secara kekeluargaan melalui mediasi di tingkat desa.

“Semua kasus, seperti konflik agraria, sengketa lahan, gugatan cerai, warisan, hingga pidana ringan, semestinya bisa diselesaikan melalui Posbankum desa dan kelurahan. Wadahnya sudah ada, tinggal bagaimana dimanfaatkan secara maksimal,” tuturnya.

Dalam kesempatan itu, Menteri Supratman juga memuki Gubernur Abdul Wahid yang berkomitmen dalam menghadirkan keadilan bagi masyarakat kecil melalui layanan bantuan hukum.

“Saya sangat mengapresiasi langkah Pak Gubernur yang telah menunjukkan komitmen kuat terhadap bantuan hukum bagi masyarakat. Namun ke depan, kami dari Kementerian Hukum juga akan melakukan penilaian efektivitas dan implementasi program ini di lapangan,” ujarnya.