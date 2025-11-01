Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Ribuan PPPK dan Paruh Waktu Dilantik Bareng, Durasi Kontrak Sama, Oh

Sabtu, 01 November 2025 – 06:24 WIB
Ribuan PPPK dan Paruh Waktu Dilantik Bareng, Durasi Kontrak Sama, Oh - JPNN.COM
Pengucapan sumpah dan janji para PPPK di lingkungan Pemkab Kukar digelar di Tenggarong, Kukar, Kaltim, Jumat (31/10/2-25). Foto: ANTARA/HO-Prokom Kukar

jpnn.com - KUTAI KARTANEGARA – Sebanyak 1.870 PPPK formasi 2024 tahap dua dan PPPK Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur, menerima SK pengangkatan dengan masa kontrak kerja 1 tahun.

Bupati Kukar Aulia Rahman Basri menyampaikan alasan mengenai kontrak kerja PPPK dan PPPK Paruh Waktu yang hanya 1 tahun.

Menurutnya, perpanjangan Surat Keputusan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dilakukan setiap tahun untuk mengevaluasi kinerja sehingga mereka yang bekerja baik akan diperpanjang lagi.

Baca Juga:

"SK PPPK yang mesti diperpanjang setiap tahun, hal ini untuk melihat dan mengevaluasi kinerja para PPPK yang telah menjalankan tugas dan kewajibannya," ujarnya saat mengambil sumpah janji 1.870 PPPK tahap dua dan PPPK Paruh Waktu di Tenggarong, Kabupaten Kukar, Provinsi Kalimantan Timur, Jumat (31/10).

Namun, kata ia, jika dalam beberapa tahun ke depan kinerja para PPPK baik, maka tidak menutup kemungkinan bupati akan usul ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk membuat SK PPPK bisa diperpanjang tiga atau lima tahun sekali.

‎"Artinya, bisa jadi ke depan perpanjangan surat keputusan bukan dilakukan per tahun, tetapi bisa dilakukan per tiga tahun atau per lima tahun," katanya.

Baca Juga:

Ribuan ASN baru ini terdiri dari 1.390 PPPK penuh waktu dan 480 PPPK paruh waktu.

Penyerahan SK 1.870 PPPK tahap dua ini berasal dari tiga kategori besar, yakni tenaga guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis.

PPPK penuh waktu dan PPPK paruh waktu dilantik secara bersamaan dengan durasi masa kontrak yang sama.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PPPK  PPPK Paruh Waktu  Bupati Kukar  pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja 
BERITA PPPK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp