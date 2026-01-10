Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Ribuan PPPK Mendapat Pelatihan, Ada Materi Kurikulum Berbasis Cinta

Sabtu, 10 Januari 2026 – 05:55 WIB
Ribuan PPPK Mendapat Pelatihan, Ada Materi Kurikulum Berbasis Cinta - JPNN.COM
ASN terdiri dari PNS, PPPK, dan PPPK Paruh Waktu yang bersifat sementara. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Sebanyak 1.886 penghulu berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) mengikuti pelatihan singkat teknik memandu pernikahan.

Pelatihan tersebut diselenggarakan Pusat Pengembangan Kompetensi (Pusbangkom) SDM Pendidikan dan Keagamaan Kementerian Agama.

Pelatihan singkat tersebut dilaksanakan secara hybrid learning melalui platform Klinik Pengetahuan MOOC Pintar dan Smart Class di kampus Ciputat.

Baca Juga:

"Program ini dirancang untuk membekali penghulu yang belum mendapat tugas dari Kanwil sebagai pencatat perkawinan di KUA. Teknik memandu pernikahan secara syar'i harus benar dan itu menjadi kompetensi wajib bagi penghulu,” ujar Kepala Pusbangkom SDM Kemenag Mastuki dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Mastuki menyatakan pelatihan ini kali pertama dilaksanakan sebagai jawaban atas permintaan Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Bimas Islam Kementerian Agama.

Pelatihan ini terbuka bagi penghulu, gratis dan bersertifikat resmi.

Baca Juga:

Mastuki mengatakan, rekruitmen tenaga penghulu dari jalur PPPK menyisakan masalah kurangnya kemampuan teknis penghulu dalam menjalankan tugas profesinya.

Penghulu PPPK dan CPNS baru perlu memahami dengan benar tata cara memandu prosesi akad nikah secara khidmat dan berkesan.

Ribuan PPPK profesi ini mendapat pelatihan singkat, materinya antara lain kurikulum berbasis cinta.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PPPK  Kementerian Agama  penghulu  Akad Nikah 
BERITA PPPK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp