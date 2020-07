Ribuan Relawan Eri Cahyadi Pasang Spanduk Dukungan di Depan Rumah

Rabu, 15 Juli 2020 – 15:12 WIB

jpnn.com, SURABAYA - Sokongan untuk Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya Eri Cahyadi untuk maju sebagai calon Wali Kota Surabaya memasuki babak baru.

Sebelumnya deklarasi dukungan di level RT dan RW, kini sudah per kepala keluarga.

Hal itu dibuktikan dengan maraknya ekspresi dukungan warga Kota Surabaya melalui pemasangan spanduk di rumah-rumah warga.

Beberapa di antaranya ditemui di Benowo, Banyu Urip, Jambangan, Gunung Sari, Kenjeran, dan Bulak.

“Sudah 2.000 rumah yang menyatakan dukungan kepada Eri Cahyadi. Dan kemungkinan akan terus bertambah. Semuanya menyebar di Surabaya Utara, Pusat, Timur, Barat, dan Selatan. Kami targetkan tembus 5.000 bulan ini,” kata Ketua Relawan Eri Cahyadi Rosikin, Rabu (15/7).

Rosikin mengatakan, Relawan Eri Cahyadi sudah memiliki jaringan dari level RT, RW, kelurahan, hingga kecamatan.

Mereka terus bergerak mendata para pendukung Eri Cahyadi yang dikenal sebagai orang dekat Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.

“Gerakan kami bukan aksi klaim. Kami data by name by address. Artinya, 2.000 relawan itu ada alamat dan nomor teleponnya dan terverifikasi. Semuanya bergabung menjadi pendukung Eri Cahyadi dengan sukarela,” kata Rosikin.