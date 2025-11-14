Close Banner Apps JPNN.com
Ribuan Runners Alazka Fun Run Berlari di Sedayu City, ASG Terus Dorong Kolaborasi

Jumat, 14 November 2025 – 13:30 WIB
Ribuan peserta Alazka Fun Run for Care 2025 meninggalkan garis start untuk berlari di kawasan Sedayu City, Jakarta Utara, Minggu (9/11/2025). Foto: ASG

jpnn.com, JAKARTA UTARA - JAKARTA - Alazka Fun Run for Care 2025 yang diselenggarakan oleh Yayasan Al-Azhar Kelapa Gading di Sedayu City, Jakarta Utara, pada Minggu lalu (9/11) berlangsung meriah.

Lebih dari 1.729 peserta, mulai dari siswa, orang tua, guru, hingga alumni dan masyarakat umum menjadi runners pada lari gembira di kawasan yang dikelola Agung Sedayu Group (ASG) tersebut.

Menurut Ketua Yayasan Al-Azhar Kelapa Gading Irsan Nurfaqih Sjamhudi, fun run tersebut bukan sekadar olahraga.

"Alazka Fun Run for Care 2025 ini tidak hanya tentang berlari, (tetapi) juga menanamkan nilai kepedulian dan tanggung jawab sosial kepada seluruh warga sekolah. Kami ingin membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual juga memiliki empati dan semangat berbagi," kata Irsan.

Selain itu, Alazka Fun Run for Care 2025 juga menjadi simbol keseimbangan antara gaya hidup sehat, kepedulian sosial, dan kebersamaan.

"Melalui kegiatan ini, kami ingin menunjukkan bahwa semangat Alazka adalah semangat peduli dan berkontribusi nyata untuk masyarakat,” imbuh Irsan.

Agung Sedayu Group (ASG) sebagai pengelola kawasan Sedayu City terus memberikan dukungannya bagi kegiatan yang memperkuat kemitraan pendidikan dan masyarakat.

TAGS   ASG  Agung Sedayu Group  Alazka Fun Run  sedayu city 
