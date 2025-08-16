Ribuan Runners Bakal Berlari dan Menyala di PIK Nite Run 2025

jpnn.com, TANGERANG - Ribuan orang bakal berlari di jalanan yang mulus di kawasan Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2), Kabupaten Tangerang, Banten, pada Sabtu (16/8) malam.

Mereka adalah peserta PIK Nite Run 2025 yang digelar oleh Agung Sedayu Group (ASG) bersama SPIKE Activation dan IdeaRun.

Lomba lari bertema Glow Up In Motion itu menggabungkan olahraga, hiburan, dan pengalaman visual yang spektakuler di kawasan premium PIK2. SPIKE Airdome yang merupakan landmark futuristik di PIK2 menjadi pusat kegiatan sportourisme tersebut, termasuk sebagai lokasi start dan finis PIK Nite Run 2025.

"PIK Nite Run 2025 adalah komitmen kami untuk menghadirkan event olahraga yang tidak hanya kompetitif, tetapi juga memberikan pengalaman berbeda dengan rute ikonik, atmosfer malam yang energik, dan konsep glow up in motion yang belum pernah ada di Indonesia,”ujar Managing Director NICE dan SPIKE Activation Agung Sedayu Group (ASG) Riyan Adiyan.

Menurut Riyan, PIK Nite Run 2025 menawarkan pengalaman lari malam dengan pemandangan ikonik kawasan yang memukau.

Pada event perdana ity, PIK Nite Run 2025 menargetkan rekor MURI untuk kategori “Lomba Lari dengan Peserta yang Menggunakan Gelang Cahaya Terbanyak” yang menampilkan momen bersejarah dengan ribuan peserta serempak berlari di rute yang menyala.

PIK Nite Run 2025 terbuka untuk berbagai kalangan, mulai dari pelari profesional, komunitas lari, keluarga, hingga peserta internasional yang terbagi dalam dua kategori yiatu dewasa dan anak-anak. Ada Little Heroes Sprint (100m, 300m, 400m) sebagai kategori yang dikhususkan untuk anak-anak.

Adapun bagi peserta dewasa tersedia kategori utama 5K dan 10K yang cocok untuk pelari pemula hingga berpengalaman. Peserta lomba itu akan melalui rute yang dirancang secara khusus melewati ikon-ikon PIK2, seperti Patung Soekarno-Hatta, Patung Soedirman, Dragon Point, Pantai Pasir Putih PIK2, Center Poin, hingga Greenbelt CBD PIK2.

"Setiap titik dipilih untuk memberikan unique experience, sekaligus menunjukkan potensi PIK2 sebagai destinasi olahraga dan gaya hidup," imbuh Riyan.