Ribuan Talenta Putri Berebut Tiket Timnas, Women's Soccer Trilogy 2026 Resmi Digelar

jpnn.com - KUDUS - Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, kembali menjadi sorotan sepak bola nasional. Bakti Olahraga Djarum Foundation resmi menggelar rangkaian kompetisi besar bertajuk Women's Soccer Trilogy 2026, sebuah program pembinaan berjenjang yang digadang-gadang menjadi jalur utama lahirnya generasi baru Timnas Putri Indonesia.

Tiga turnamen bergengsi akan digelar di Supersoccer Arena, Kudus, mulai Juni hingga Agustus 2026.

Rangkaian tersebut meliputi MilkLife Soccer Challenge All-Stars U-12, HYDROPLUS Soccer League All-Stars U-15 dan U-18, serta Srikandi Merdeka Cup U-16 yang akan menghadirkan persaingan level internasional.

Program Director MilkLife Soccer Challenge dan HYDROPLUS Soccer League, Teddy Tjahjono, menegaskan Women's Soccer Trilogy bukan sekadar turnamen, melainkan proyek besar untuk mencetak pesepak bola putri masa depan melalui sistem pembinaan yang terstruktur sejak usia dini.

Menurut Teddy, para pemain muda akan mendapatkan jalur pengembangan yang jelas, mulai dari pengenalan sepak bola di level sekolah dasar hingga kesempatan menembus tim nasional putri Indonesia.

"Tujuan kami membangun ekosistem pembinaan yang terintegrasi. Pemain tidak hanya bertanding, tetapi juga memiliki kesempatan berkembang secara berkelanjutan hingga level elite," ujar Teddy.

MilkLife Soccer Challenge menjadi gerbang awal pencarian bakat dengan menjaring pemain usia 8 hingga 12 tahun di 12 kota.

Dari kompetisi ini, talenta-talenta terbaik akan menjalani pembinaan lanjutan dan dipantau langsung oleh tim pencari bakat yang dipimpin Timo Scheunemann serta Jacksen F. Tiago.