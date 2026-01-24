Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah

Ribuan Warga Jakarta Mengungsi Imbas Banjir

Sabtu, 24 Januari 2026 – 04:50 WIB
Ribuan Warga Jakarta Mengungsi Imbas Banjir
Warga RW 04 Cipinang Melayu yang terdampak banjir mengungsi di Masjid Universitas Borobudur, Jakarta Timur, Jumat (23/1/2026). ANTARA/Siti Nurhaliza

jpnn.com, JAKARTA - Ribuan warga Jakarta mengungsi ke tempat lebih aman akibat banjir.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat hingga saat ini terdapat 1.349 warga mengungsi.

"Lokasi pengungsian di Kelurahan Kedung Angke, Jakarta Barat ada di beberapa masjid dan juga pos RW," kata kata Kepala Pusat Data dan Informasi Kebencanaan BPBD Mohamad Yohan, Jumat.

Menurut dia, untuk lokasi pengungsian tersebar di beberapa titik yang berada di tempat lebih aman dan dari data yang ada jumlah pengungsi mencapai 1.349 jiwa.

Jumlah tersebut tentu yang tercatat oleh BPBD DKI Jakarta, karena mengungsi secara bersama-sama di satu lokasi yang memang dapat didata petugas.

Yohan mengatakan hingga pukul 20.00 WIB banjir yang melanda sebagian Jakarta masih menggenangi sebanyak 114 RT dan 15 ruas jalan.

"Untuk banjir paling tinggi 120 sentimeter (cm) sementara terendah 10 cm," ujarnya.

Adapun lokasi pengungsi sesuai data BPBD DKI Jakarta:

Adapun lokasi pengungsi sesuai data BPBD DKI Jakarta:

