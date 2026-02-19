Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah

Ribuan Warga Prasejahtera di Tangerang Terima Paket Logistik Keluarga

Kamis, 19 Februari 2026 – 04:43 WIB
BAZNAS menyalurkan paket logistik bagi warga prasejahtera Kota Tangerang jelang Ramadan. Foto: Baznas

jpnn.com, TANGERANG - Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menyalurkan Paket Logistik Keluarga (PLK) dan santunan kepada masyarakat prasejahtera di Kota Tangerang, Banten, menjelang Ramadan.

Bantuan tersebut menyasar warga dengan kondisi ekonomi rentan, terutama pekerja sektor informal yang memiliki penghasilan tidak menentu.

Penyaluran dilakukan sebagai respons atas potensi kenaikan harga kebutuhan pokok menjelang bulan puasa.

Pimpinan BAZNAS Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, Saidah Sakwan, mengatakan pihaknya ingin memastikan masyarakat kecil tetap dapat memenuhi kebutuhan dasar keluarga.

“Kami memahami menjelang Ramadan harga-harga biasanya meningkat. BAZNAS hadir agar buruh harian dan pedagang kecil tidak merasa sendirian menghadapi situasi ini,” ujar Saidah dalam keterangan tertulis, Rabu (18/2).

Dia menjelaskan, Paket Logistik Keluarga bukan sekadar bantuan sembako, tetapi bagian dari ikhtiar menjaga ketahanan keluarga prasejahtera agar dapat menjalankan ibadah puasa dengan lebih tenang dan layak.

Menurutnya, zakat yang ditunaikan para muzaki melalui BAZNAS harus mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat, khususnya kelompok rentan di wilayah perkotaan yang menghadapi tekanan biaya hidup.

BAZNAS memastikan proses pendistribusian dilakukan secara tepat sasaran melalui pendataan dan verifikasi yang ketat, sehingga bantuan dapat diterima oleh mustahik yang benar-benar membutuhkan.

