Ribuan Warga Salat Iduladha di Kantor Gubernur Riau

Rabu, 27 Mei 2026 – 15:25 WIB

jpnn.com, PEKANBARU - Ribuan masyarakat di Pekanbaru mengikuti pelaksanaan Salat Iduladha 1447 Hijriah yang digelar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau di Halaman Kantor Gubernur Riau, Rabu (27/5/2026).

Ibadah berlangsung khusyuk dengan dihadiri unsur Forkopimda, aparatur sipil negara (ASN), serta berbagai elemen masyarakat.

Sejak pagi hari, jemaah memadati lokasi pelaksanaan salat.

Momen Hari Raya Iduladha ini tidak hanya menjadi sarana menjalankan ibadah, tetapi juga mempererat hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat.

Plt Gubernur Riau SF Hariyanto mengatakan bahwa Iduladha merupakan momentum penting untuk menanamkan nilai keikhlasan, pengorbanan, serta kepedulian sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Menurutnya, semangat berkurban harus diwujudkan dalam tindakan nyata berupa perhatian dan bantuan kepada sesama, terutama masyarakat yang membutuhkan.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga persatuan dan semangat gotong royong demi kemajuan daerah.

“Makna kurban tidak hanya sebatas pelaksanaan ibadah, tetapi juga menjadi bentuk kepedulian dan solidaritas sosial. Kebersamaan dan gotong royong harus terus dipelihara sebagai modal membangun Riau yang lebih maju dan harmonis,” kata SF Hariyanto.